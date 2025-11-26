Películas, emoción y competencia: así será la segunda noche en La Gran Batalla

La segunda noche de la semana en La Gran Batalla llega con una propuesta cinematográfica total: los equipos deberán interpretar películas animadas tanto para el público infantil como para los adultos amantes del cine. La misión: sorprender, emocionar y dejar al jurado sin palabras.

Los dos equipos competirán en un versus donde solo el mejor se impondrá. Además, habrá duelo por nocaut, y quienes logren impactar al público podrán llevarse a casa televisores completamente nuevos.

Esta noche en el escenario:

Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo Susana Rivero y la Academia La Fábrica

El público podrá disfrutar de personajes inolvidables, coreografías de alto impacto y puestas en escena que prometen transportarlos directamente a sus películas favoritas.

Foto Red Uno

