La gran batalla

Películas, emoción y competencia: así será la segunda noche en La Gran Batalla

Personajes animados, coreografías de alto nivel y mucha actitud marcarán la segunda noche temática del show.

Silvia Sanchez

25/11/2025 20:41

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La segunda noche de la semana en La Gran Batalla llega con una propuesta cinematográfica total: los equipos deberán interpretar películas animadas tanto para el público infantil como para los adultos amantes del cine. La misión: sorprender, emocionar y dejar al jurado sin palabras.

Los dos equipos competirán en un versus donde solo el mejor se impondrá. Además, habrá duelo por nocaut, y quienes logren impactar al público podrán llevarse a casa televisores completamente nuevos.

Esta noche en el escenario:

  1. Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

  2. Susana Rivero y la Academia La Fábrica

El público podrá disfrutar de personajes inolvidables, coreografías de alto impacto y puestas en escena que prometen transportarlos directamente a sus películas favoritas.

Foto Red Uno

