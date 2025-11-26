TEMAS DE HOY:
Economía

Analista ve señales positivas en la eliminación de cuatro impuestos que propone el Gobierno

El analista Rubén Arias señaló que la eliminación de estas cargas tributarias reducirá la presión sobre los empresarios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

26/11/2025 10:17

Foto: ABI

Escuchar esta nota

El Gobierno anunció su intención de abrogar el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a las Promociones Empresariales (IPE), una medida que el analista económico Rubén Arias considera “positiva” para el sector privado.

El experto señaló que la eliminación de estas cargas tributarias reducirá la presión sobre los empresarios, quienes, subrayó, generan importantes inversiones para dinamizar la economía nacional.

“Es una señal importante. La gente va a empezar a repatriar su dinero. Existe un ambiente más favorable para desarrollar actividades con menor presión. En el caso del ITF, su eliminación repercutirá en una reducción de costos para quienes impulsan las actividades productivas del país”, explicó.

Arias recordó que, tras la creación del Impuesto a las Grandes Fortunas en 2020, muchas personas con patrimonios superiores a Bs 30 millones optaron por retirar sus recursos del país ante el temor de procesos de fiscalización.

El analista concluyó resaltando que los cuatro impuestos que se buscan eliminar representan menos del 1% de la recaudación fiscal y que su administración resultaba más costosa que lo efectivamente recaudado.

 

