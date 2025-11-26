Chávez: “La eliminación de impuestos va en la dirección correcta y pondrá a prueba la gobernabilidad”

El analista económico Gonzalo Chávez se refirió este miércoles en Red Uno a la eliminación de cuatro impuestos anunciada por el Gobierno nacional, calificándola como una medida positiva pero limitada.

Señaló que el impacto real será reducido, ya que representa apenas el 1% del total de la recaudación tributaria, según dijo reconoció el propio Gobierno.

Chávez explicó que la reducción de impuestos podría generar efectos favorables, especialmente en sectores de grandes fortunas, que al reducir su carga tributaria podrían reinvertir capital en el país en bolivianos o dólares.

Sin embargo, sostuvo que no existe certeza respecto a algunos cálculos difundidos, como la supuesta pérdida de 2.000 millones de dólares en inversión a causa del impuesto a las grandes fortunas, cifra que dijo debe ser verificada y analizada.

El economista también recordó que durante la campaña electoral se habló de reducir el IVA, un tributo que representa el 37% de la recaudación nacional y cuyo impacto sería mucho mayor en amplios sectores de la población.

En ese sentido, sostuvo que, si bien la eliminación de impuestos “va en la dirección correcta”, resulta “absolutamente insuficiente” frente a la compleja situación económica y financiera del país.

“Esta eliminación de impuestos va en la dirección correcta; sin embargo, es absolutamente insuficiente frente a los problemas económicos y financieros de Bolivia. Por otra parte, la decisión de si se retiran o no estará en la Asamblea, y eso será una prueba de gobernabilidad del Gobierno, porque algunos pueden aceptar, otros mantener algunos, otros simplemente rechazar. Veremos qué ocurre sobre la eliminación o abrogación en las próximas semanas de estos impuestos”, afirmó Chávez.

Finalmente, indicó que la decisión de abrogar o no los impuestos dependerá de la Asamblea Legislativa, donde el tratamiento del proyecto será una prueba de gobernabilidad para el actual Gobierno, ya que algunos sectores podrían aceptar las modificaciones, otros pedir mantener ciertos tributos y algunos rechazarlos por completo.

