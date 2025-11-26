En la semana dedicada a las películas animadas en La Gran Batalla, Leonel Fransezze decidió ir un paso más allá y convertirse en todo un personaje de Disney: Hércules. El presentador sorprendió a todos cuando apareció en el escenario con la icónica vestimenta del héroe griego.

Al inicio del programa, Grisel se preguntaba en vivo: “¿Dónde está mi compañero Leonel?”, ya que él no había entrado para acompañarla. Pero segundos después, el escenario se abrió y, entre luces y aplausos, apareció “Hércules” al ritmo de No importa la distancia, de Ricky Martin, interpretando el tema para meterse por completo en el papel.

Leonel contó que quiso unirse a la temática para sorprender al público... y vaya que lo logró. Incluso mostró su “fuerza” levantando pesas en pleno set, lo que provocó risas, emoción y aplausos.

Los jueces y el público reaccionaron encantados con la interpretación del presentador y no dudaron en felicitarlo por su energía, creatividad y actitud.

A continuación, puedes revivir este momento divertido del programa:

