Capturan a técnico que desbloqueaba celulares robados para enviarlos al extranjero

El técnico detenido en Porongo se dedicaba a flashear celulares robados, eliminando toda la información de los dispositivos para luego enviarlos desbloqueados a otros países. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/11/2025 21:31

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturó a un técnico especializado en el flasheo y desbloqueo de celulares robados, durante un operativo en el municipio de Porongo, en Santa Cruz.

El director de la Felcc, coronel Gustavo Astilla, informó que la detención se produjo durante un control rutinario y que en poder del implicado se encontraron varios dispositivos móviles con reporte de robo.

“Se trata de un caso de relevancia, tipificado como robo, receptación y manipulación informática”, señaló Astilla.

Según las investigaciones, este sujeto se dedicaba a eliminar toda la información de los celulares robados, procedimiento conocido como “flasheo”, para luego enviarlos a distintos países, entre ellos Brasil, Chile y Perú. Los dispositivos que no podían ser desbloqueados eran desarmados y vendidos por partes en diferentes mercados internacionales.

Astilla explicó que la operación permitió la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada al robo y tráfico de teléfonos móviles. “Se logró coordinar con empresas y autoridades policiales de Chile para verificar que uno de los celulares incautados había sido robado en ese país”, detalló el director de la Felcc.

El caso sigue bajo investigación, mientras que el detenido enfrenta cargos relacionados con robo, receptación y manipulación informática, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

