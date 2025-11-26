Comité Cívico de Potosí destaca cese a la autoprorroga de los magistrados del TCP

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, expresó su conformidad por los recientes avances en procesos judiciales que involucran a autoridades consideradas autoprorrogadas en el ámbito constitucional, y afirmó que el país necesita recuperar la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución Política del Estado.

“Nos sentimos tranquilos porque se está haciendo justicia, no se puede tener más autoprorrogados de nivel constitucional que manejan todo el aspecto legal y la seguridad de la sociedad boliviana”, manifestó Pérez.

El titular de Comcipo remarcó que es imprescindible cambiar la figura de la autoprorroga, para garantizar que la administración de justicia se aplique conforme al mandato constitucional y no quede sujeta a intereses particulares.

“Tiene que cambiar esta figura para que tengamos certeza de que nuestra justicia se va a aplicar desde la Constitución Política del Estado y desde magistrados constitucionales legítimos”, agregó.

Pérez señaló que los fallos emitidos por las autoridades cuestionadas tuvieron consecuencias negativas para el país. “Han hecho fallos ilegales e inconstitucionales que han perjudicado, porque son magistrados ilegales que se han autoprorrogado con apetitos personales y económicos”, afirmó.

