Senador Romaña urge voluntad política para tratar y aprobar ley de designación de vocales electorales

El senador de Alianza Libre, Julio Romaña, pidió voluntad política a sus colegas legisladores para el tratamiento y la aprobación de la Ley de Elección y Designación de los Vocales Electorales, proyecto normativo que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados.

“Cuando hay voluntad política se pueden acortar los plazos. Sé que no es lo más indicado, pero esperemos que nos llegue el proyecto de ley al Senado para poder tomar una decisión como Cámara de Senadores (…) Vamos a hacer todos los esfuerzos correspondientes para que a la brevedad posible se pueda aprobar y llevar adelante el proceso de selección y designación, como indica la normativa”, señaló.

El senador considera que los vocales del Tribunal Supremo Electoral ni los vocales departamentales no deben prorrogarse en sus cargos, por lo que considera que la Cámara de Diputados debe realizar esta semana el tratamiento del proyecto de ley en la Comisión de Constitución para cumplir con los procedimientos y la aprobación correspondiente en el pleno y luego derivar a la Cámara de Senadores.

Una vez que llegue, “nosotros tomaremos como corresponde a la brevedad posible para llevar adelante su tratamiento y que las comisiones se reúnan para hacer el calendario correspondiente para la presentación de la convocatoria, la evaluación y posteriormente enviar las ternas correspondientes a la Asamblea para su designación, como estipula la Constitución Política del Estado”, manifestó.

