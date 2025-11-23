Asamblea solo debe designar a cuatro de los siete vocales del TSE

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continúa el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria y preselección para la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), norma que será enviada al pleno para su debate esta semana. Sin embargo, el proceso legislativo debe enfocarse únicamente en la designación de cuatro vocales, debido a la situación actual de la composición del Órgano Electoral.

El próximo 19 de diciembre concluye el mandato de los vocales Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe y Nancy Gutiérrez, por lo que sus cargos quedarán vacantes y requieren ser cubiertos mediante el mecanismo previsto por ley.

Las vocales Yajaira San Martín y Nelly Arista actualmente ejercen como titulares, luego de haber sido posesionadas el 7 de octubre de 2022 tras las renuncias de María Angélica Ruiz (4 de mayo de 2022) y Rosario Baptista (13 de noviembre de 2021). Ambas ingresaron inicialmente como suplentes, pero asumieron las titularidades conforme a normativa.

El séptimo vocal del TSE, Gustavo Ávila, delegado presidencial, fue posesionado el 4 de abril de 2024, por lo que su mandato continúa vigente.

De acuerdo con la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos deben ser de origen indígena originario campesino y al menos tres deben ser mujeres. El período de funciones es de seis años, computables desde la posesión, sin derecho a reelección.

En este marco, y considerando la continuidad de tres vocales en ejercicio, la Asamblea Legislativa Plurinacional solo debe designar cuatro nuevos vocales mediante la ley que actualmente se debate, a fin de completar la composición establecida por norma y garantizar la operatividad del TSE para los próximos procesos electorales.

La Comisión de Constitución prevé remitir el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, para su tratamiento y aprobación antes del cierre de gestión.

