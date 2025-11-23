Intensa lluvia deja calles anegadas y viviendas inundadas en Guayaramerín

Una torrencial lluvia de más de dos horas afectó la madrugada de este lunes al municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni, dejando a su paso calles, avenidas y viviendas completamente anegadas.

La acumulación de agua obligó al cierre de varias vías principales, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

En las imágenes registradas por los propios vecinos, se observa a pobladores trabajando intensamente para retirar el agua de sus hogares y negocios, mientras otros intentaban cruzar calles convertidas prácticamente en ríos, con el nivel del agua llegando incluso hasta la cintura.

Comerciantes de tiendas de ropa y accesorios reportaron que el agua ingresó a sus locales, causando daños materiales y pérdidas económicas que aún están siendo cuantificadas.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, aunque la lluvia disminuyó su intensidad, aún persiste de forma intermitente, lo que aumenta la preocupación ante un posible incremento del nivel de agua.

Los vecinos piden la intervención inmediata de las autoridades municipales y departamentales para atender la emergencia y trabajar en soluciones que eviten futuras inundaciones.

