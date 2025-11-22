Aprehenden a catequista en El Alto por abusar de un menor durante ocho meses

El Ministerio Público de La Paz investiga a un catequista de 36 años, identificado como Pablo E.B.S., por el delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, tras ser acusado de agredir sexualmente a un menor de 13 años durante un periodo de ocho meses en el presente año.

El sujeto fue aprehendido y será puesto a disposición judicial con la solicitud de detención preventiva.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó la aprehensión e informó sobre la contundencia de las pruebas recabadas.

“Se ha colectado suficientes elementos de convicción que nos hacen presumir la probabilidad de autoría del sujeto en el hecho como el informe social, el informe psicológico, donde el menor de edad, reconoce plenamente a su agresor y el certificado médico, realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el que se confirma las agresiones sexuales, entre otras, que serán expuestos en la audiencia de medidas cautelares, donde vamos a solicitar la detención preventiva del presunto autor”, explicó la autoridad departamental.

La Fiscal Viviana Quispe, informó que los hechos sucedieron entre enero y agosto de 2025, cuando el menor de 13 años, se hizo ayudante del catequista, luego de su primera comunión, asistía los domingos a la iglesia, momento que era aprovechado por el sujeto para llevar al menor de edad a su casa en la ciudad de El Alto, donde habría cometido las vejaciones al adolescente.

