Comunidad

Choque entre dos motos en la avenida G-77 deja cuatro heridos

El accidente movilizó a personal médico y policial, luego de que cuatro personas resultaran heridas tras la presunta invasión de carril por parte de una de las motos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/11/2025 18:26

Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la zona de la avenida G-77, al norte de Santa Cruz, donde dos motocicletas colisionaron violentamente.

Según las primeras versiones, uno de los motorizados habría invadido el carril contrario, provocando el impacto.

De acuerdo con testigos y datos preliminares, las personas que circulaban en la moto que habría cometido la invasión de carril presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. 

Imágenes que llegaron hasta la sala de redacción de Red Uno muestran a las cuatro personas involucradas tendidas sobre el asfalto tras el choque, algunas de ellas con heridas de gravedad.

Una ambulancia arribó al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos a diferentes centros médicos. En tanto, la policía ya inició con las investigaciones. 

