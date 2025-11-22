Incendio en chatarrería de la G-77 deja al dueño con graves quemaduras y un vehículo calcinado

Un incendio de gran magnitud se registró la noche del viernes en la zona de la G-77, al norte de Santa Cruz, donde una chatarrería ardió con intensidad debido a la presencia de materiales altamente combustibles. El siniestro dejó al propietario con quemaduras de primer y segundo grado, además de un vehículo completamente calcinado.

Bomberos voluntarios de Fundasol que llegaron al llegar al lugar. El subteniente Fernando Frías informó que el dueño del predio quedó atrapado por algunos minutos debido a que el espacio carecía de una salida de emergencia.

“Es una chatarrería, el señor compra cosas, así que es un acumulativo de productos. No es malo, pero no tenía una salida de emergencia, así que tuvo quemaduras de segundo o tercer grado”, explicó Frías, quien confirmó que la víctima fue evacuada a una clínica cercana.

Las llamas consumieron plásticos, medicamentos, baterías y diversos objetos almacenados, lo que generó columnas de fuego de hasta tres metros de altura. Entre los bienes afectados también se encontraba un vehículo particular del propietario, completamente destruido por el calor.

Frías añadió que el dueño del establecimiento mencionó que “unos vecinos maliciosos” podrían haber provocado el incendio. Debido al material inflamable acumulado en el centro del predio, el fuego se propagó rápidamente antes de la llegada de los bomberos.

Al cierre del reporte, el subteniente informó que el siniestro se encontraba “controlado en un 95%”, aunque aún quedaba un pequeño foco por extinguir debido a la cantidad de chatarra y material combustible presente en el lugar.

Las autoridades investigan las causas del incendio mientras la víctima permanece bajo atención médica.

