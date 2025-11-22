La gestión escolar 2025 en Santa Cruz concluirá oficialmente el 9 de diciembre, según informó el director departamental de educación, Nelson Alcocer.

“La presente gestión culminamos oficialmente el 9 de diciembre con todo el avance curricular. Hemos tenido un aprovechamiento significativo y no ha habido muchas interrupciones”, señaló.

Tras el cierre, los estudiantes recibirán sus calificaciones y se entregará el IBD, un bono de mil bolivianos a los bachilleres destacados. “Es un incentivo para que los estudiantes puedan continuar sus estudios superiores”, explicó Alcocer.

Además, se realizarán los actos de graduación, donde los alumnos recibirán el diploma de bachiller original y una fotocopia legalizada de manera gratuita.

Sobre las celebraciones, Alcocer aclaró: “Los viajes siempre han sido restringidos, no están permitidos. Ya de manera individual o personal, los estudiantes pueden realizar cualquier tipo de actividad bajo su responsabilidad”.

Con este cronograma, se busca cerrar la gestión escolar 2025 de manera ordenada y reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes.

