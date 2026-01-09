Las clases arrancan el 2 de febrero, pero ¿cuándo concluyen?

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, informó que la gestión educativa 2026 comenzará el 2 de febrero y concluirá el 2 de diciembre, siguiendo un calendario flexible que permitirá a los directores distritales llevar a cabo ajustes según las necesidades de cada unidad educativa.

“Hemos fijado una fecha de inicio, el 2 de febrero, pero también hemos fijado una fecha de conclusión, el 2 de diciembre", explicó Pimentel, destacando que la prioridad es cumplir los 200 días hábiles de trabajo, asegurando calidad educativa.

También advirtió que en gestiones anteriores “ha habido demasiadas interrupciones por fiestas, actividades extracurriculares y un sinnúmero de eventos que han impedido que se cumplan efectivamente los 200 días hábiles de trabajo”.

Pimentel explicó que, aunque se ha fijado un marco general de fechas, las autoridades distritales podrán ajustar los calendarios según sus necesidades, incluyendo vacaciones y horarios especiales.

“Las autoridades distritales, esta vez, al interior de ese marco de cronograma que hemos aprobado, puedan fijar también sus fechas para la vacación de invierno, horarios de invierno, los ajustes dentro de cada uno de los trimestres”, indicó.

“Por lo tanto, esperemos que esta gestión sí podamos cumplir los 200 días hábiles de trabajo”, sostuvo el viceministro, enfatizando que el objetivo es garantizar una educación continua y de calidad para todos los estudiantes del país.

