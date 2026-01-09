¿Qué es el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica que se aplicará en colegios?

Con el próximo inicio de clases para la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación anunció un refuerzo de las medidas contra la violencia escolar, tanto física como psicológica, en colegios fiscales, privados y de convenio en todo el país.

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que la ley obliga a todas las unidades educativas a aplicar el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica, que será incorporado en el Plan Operativo Anual (POA) de cada colegio.

“El plan operativo anual de cada unidad educativa debe contemplar acciones preventivas contra la violencia. No se trata solo de reglas, sino de generar un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes”, indicó Pimentel durante un contacto nacional.

Entre las medidas concretas, el Ministerio ha establecido la prohibición del uso de celulares en las aulas, una medida destinada a prevenir el acoso cibernético, uno de los principales factores de violencia entre estudiantes.

“Precisamente una de las razones para prohibir los celulares en aula es que a partir de esos aparatos se genera acoso cibernético, violencia contra los estudiantes y sus pares”, detalló el viceministro.

Además, recordó que la responsabilidad de implementar estas medidas recae tanto en directores como docentes, quienes deberán velar por el cumplimiento de las normas y por la seguridad de los estudiantes.

El Ministerio enfatizó que estas medidas forman parte de una política más amplia para garantizar una educación de calidad, pero también un entorno seguro y saludable.

Si quieres conocer más sobre el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica te dejamos el siguiente link: https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/minedu/PLAN_DE_CONVIVENCIA.pdf

