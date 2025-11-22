Searpi activa alerta naranja por riesgo de desborde de ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por fuertes lluvias que podrían afectar al menos cinco departamentos del país. Ante esta situación, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) activó este viernes una alerta naranja en el departamento de Santa Cruz debido al riesgo de crecida de ríos y posibles desbordes.

El secretario departamental de Gestión Institucional, José Luis Gómez, explicó que la decisión se tomó considerando los recientes eventos climáticos en la región, sobre todo en la cuenca alta a la altura de Achira y zonas aledañas, donde se registraron derrumbes, inundaciones y daños en las carreteras.

“Si bien no se trata de una alerta roja, es importante lanzarla porque ya hubo un evento reciente, hay zonas afectadas y carreteras dañadas. Además, hay episodios que no se pueden prever; lo de Achira, por ejemplo, ocurrió por una quebrada que rebalsó”, indicó Gómez.

La autoridad instó a la población a evitar acercarse a las riveras del río Piraí, limitar los viajes innecesarios por las zonas afectadas y respetar las medidas de seguridad mientras se realizan trabajos de reparación en los caminos dañados.

También recordó que las precipitaciones pueden generar derrumbes, desbordes y otros riesgos imprevisibles.

Según Senamhi, las lluvias se registrarán principalmente en la región amazónica y en algunas zonas de los valles cruceños, donde podrían presentarse tormentas intensas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

