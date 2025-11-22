Cierran la piscina del Parque Mariscal Santa Cruz tras muerte de adolescente potosino

La piscina del Parque 'Mariscal Santa Cruz', ubicado en la zona Chimba de Cochabamba, fue cerrada al público este viernes, un día después del trágico ahogamiento de un estudiante de 17 años que había llegado a la ciudad en una delegación desde Potosí.

El ingreso principal al sector de la piscina permanece con la puerta cerrada, sin atención al público y sin el precinto policial, aunque en el lugar se observó personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación (Emavra) realizando tareas de limpieza.

Silencio municipal

Tras el lamentable suceso, las autoridades municipales, a cargo de la administración del parque, mantuvieron silencio. Desde la unidad de comunicación de la Alcaldía se informó que no habrá declaraciones oficiales por parte de las autoridades hasta que se cuente con un informe oficial detallado de la Policía.

El caso generó serias dudas sobre los sistemas de seguridad y vigilancia del parque. Cerca de la piscina, se mantiene un letrero que indica una profundidad considerable de 2.80 metros, y se observa una caseta con una silla destinada al salvavidas, lo que intensifica los cuestionamientos sobre la presencia y la efectividad del personal de seguridad en el momento del accidente.

Restos son trasladados a Potosí

El joven formaba parte de una delegación potosina que visitaba el parque por esparcimiento. Información preliminar indica que fue encontrado flotando en el agua y, pese a los intentos de reanimación, ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley. Posteriormente, sus familiares llegaron desde Potosí para iniciar el proceso de recuperación y traslado del cuerpo a su lugar de origen.

Compañeros y familiares emprendieron el viaje de retorno a Potosí, donde se realizará el velorio y la cristiana sepultura del joven de 17 años. El Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer si existen responsabilidades por negligencia en el funcionamiento de la piscina municipal, y en el personal responsable de la delegación.

