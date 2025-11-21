Rescatan a dos niños que fueron abandonados por sus padres en El Alto

Dos menores de 11 y 8 años fueron rescatados en el municipio de El Alto luego de quedar completamente desprotegidos tras el presunto abandono de sus padres.

El director de Género, Niñez y Atención Integral del Gobierno Municipal de La Paz, Cristhian Chipana, informó este jueves que los niños estaban bajo el cuidado de su tía materna, quien acudió a la Defensoría para pedir ayuda.

La mujer manifestó que ya no podía continuar haciéndose cargo de los menores, debido a que por motivos laborales viajará a Chile. Ante esta situación, personal de la Defensoría procedió al rescate de los dos hermanitos.

“Se procedió al rescate de dos niños de 11 y 8 años de edad, en virtud de que quedaron totalmente desprotegidos. Aparentemente, los progenitores serían bebedores consuetudinarios”, señaló Chipana.

Según el informe preliminar, los padres de los menores radicarían en la ciudad de La Paz, y habrían dejado a sus hijos al cuidado de la tía materna. Sin embargo, hasta el momento no se logró tomar contacto con ellos.

Desde la Defensoría de la Niñez se anunció el inicio de un proceso penal por abandono, ya que este delito es sancionado por ley. Las autoridades buscan a los progenitores para que asuman responsabilidades y se determine la situación legal de los niños.

Los menores actualmente se encuentran bajo resguardo institucional mientras continúa la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play