Vuelve la atención a los hospitales de Santa Cruz: largas filas marcan el fin del paro de salud

Tras un paro movilizado de 48 horas por parte de los trabajadores del sistema de salud y un paro de 24 horas de los profesionales de Santa Cruz, este viernes se reanudó la atención en los hospitales y centros de salud en los tres niveles, tanto en la ciudad como en la provincia.

En el Hospital San Juan de Dios se observó desde temprano una gran afluencia de pacientes que buscan obtener una ficha para ser atendidos.

La medida de presión de los trabajadores y profesionales estaba dirigida a la gobernación y alcaldía, exigiendo el pago del retroactivo del incremento salarial y la regularización de sueldos adeudados.

Los pacientes expresaron su preocupación por los días en los que no pudieron acceder a atención médica. “Desde las cuatro de la mañana me vine a sacar ficha para mi cirujano. Me afectó el paro porque quería programar mi cirugía y no podía”, indicó un paciente.

Otro, que requería atención en endocrinología, pidió a las autoridades que garanticen la disponibilidad de medicamentos y camas.

Una madre que acudió con su hijo a hematología comentó: “Vine ayer, pero no nos pudieron atender por el paro, aunque tenía los laboratorios urgentes. Esperamos hoy ser atendidos. Que las autoridades paguen a los municipios y se pongan en conciencia, porque sin pago no se puede vivir”.

La fila de pacientes se extiende a lo largo de la acera del hospital, reflejando la magnitud del impacto del paro en la atención médica.

