“Existe una luz”: Rector de la UAGRM ve acertada la eliminación del Ministerio de Justicia

Continúan las reacciones tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el cierre del Ministerio de Justicia. Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

El rector de esa casa de estudios, Reinerio Vargas, destacó la medida como un paso necesario para empezar a restituir el Estado de Derecho, y aseguró que la existencia de ese ministerio fue utilizada para la persecución política y la distorsión del sistema judicial.

“El masismo creó el Ministerio de Autonomías y lo destruyó; creó el Ministerio de Justicia y destruyó la justicia, prostituyó la justicia. Crearon un Ministerio de Corrupción y fueron los mayores corruptos”, afirmó.

Vargas consideró que la supresión del ministerio representa un aliciente para quienes fueron perseguidos políticos y una señal de cambio institucional.

“Existe una luz en el camino, en la restitución del Estado de Derecho. Los jueces no tienen que salir a favor o en contra de nadie; lo único que deben ejercer es la justicia. Por eso reclamamos la reforma de la justicia”, sostuvo.

