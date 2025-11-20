Este jueves darán el último adiós a Tanya, la niña abusada y asesinada en Chulumani

El cuerpo sin vida de la pequeña Tanya es velado en medio del dolor y la consternación de sus familiares y pobladores de Chulumani. Hoy se efectuará la misa de cuerpo presente, y posterior entierro en Ocobaya.
Los restos de Tanya, la niña de 13 años que fue raptada, abusada sexualmente y asesinada en Chulumani, serán enterrados este jueves en medio de profundo dolor y pedido de justicia por parte de su familia y la población yungueña.
Se tiene previsto la realización de una misa de cuerpo presente en la sede social de Ocobaya, a las 14:00 horas. Posteriormente, trasladarán el cuerpo hasta el cementerio de esa comunidad.
La menor fue reportada como desaparecida el fin de semana y posteriormente encontrada sin vida en una zona alejada, a 30 minutos de la población de Chulumani.
Según las primeras investigaciones, la niña abordó una camioneta ploma, fue abusada y luego asesinada con extrema violencia.
Vecinos, amigos y pobladores acudieron para acompañar su velorio y brindar solidaridad.
Este jueves también se determinó la situación legal de Brayan, el autor confeso del crimen. La justicia lo sentenció a 30 años de cárcel. La condena será cumplida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
