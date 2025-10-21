El lamentable hecho se suscitó en Paraná, Argentina, donde un violento episodio terminó con la vida de una adolescente de 16 años, la misma fue identificada como Jazmín Ayesha González, quien fue alcanzada por una bala cuando salía de una fiesta.

El trágico momento fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron difundidas recientemente y permitieron a las autoridades identificar y detener a tres vinculadas al crimen.

Según los primeros informes, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Bajada Grande, donde una discusión entre dos grupos derivó en un intercambio de disparos. La víctima, que se desplazaba como acompañante en una motocicleta, recibió un tiro por la espalda a muy corta distancia.

La adolescente fue trasladada de emergencia al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito debido a la gravedad de la herida.

El caso generó conmoción en la comunidad, que exige justicia y mayor seguridad ante la escalada de hechos violentos que involucran a menores de edad.

