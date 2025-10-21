¡Nuevo escándalo! L-Gante acusado de robar y conducir una moto policial a alta velocidad tras un show

El cantante argentino Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta legal. Tras ofrecer un multitudinario show en la localidad bonaerense de Roque Pérez, el músico fue acusado de robar momentáneamente y conducir a alta velocidad una motocicleta perteneciente a la policía local, desencadenando una confusa persecución.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, al finalizar el recital que L-Gante ofreció ante unas 9 mil personas con motivo del 112º aniversario del tren de la ciudad, según reporta el diario Crónica.

El intento de fuga y la maniobra con la moto

Según el parte policial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, los problemas iniciaron cuando el artista abordó su camioneta BMW. El vehículo, que estaba siendo escoltado por personal policial para facilitar su salida de la ciudad, aumentó drásticamente su velocidad, dificultando el acompañamiento de los agentes.

En medio del trayecto, en el cruce de las calles Gutiérrez y Soler, se produjo una escalada de la tensión. La camioneta se detuvo y L-Gante, en un acto confuso, descendió del vehículo y se subió a una motocicleta Rouser, avanzó unos metros y luego regresó a su auto.

Sin embargo, el momento más grave ocurrió poco después. En medio de un tumulto de fans que se acercaron al artista, el personal policial intentaba despejar la zona. Fue entonces cuando Valenzuela "se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone" y logró avanzar varios metros.

El agente policial, al notar la acción, reaccionó rápidamente, abordó el rodado por detrás e intentó detener al cantante, obligándolo a descender.

Huida a alta velocidad

Tras ser forzado a bajarse de la motocicleta, L-Gante salió corriendo y, antes de que el efectivo pudiera reducirlo, abordó nuevamente su camioneta. El vehículo se dio a la fuga a alta velocidad por la Ruta 205, en dirección a la localidad de Lobos. A raíz de estos hechos, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de "hurto en grado de tentativa".

Aunque el show transcurrió sin incidentes, el polémico accionar de L-Gante al retirarse del predio lo coloca una vez más en la mira de la Justicia y reaviva el debate sobre la conducta de las figuras públicas al interactuar con las fuerzas de seguridad.

