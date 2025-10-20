VIDEO: Perrito se roba el show al irrumpir en partido de fútbol y fingir una lesión "al estilo Neymar"

Un video se hizo viral en las últimas horas, donde se ve a un intrépido perro haciendo de las suyas. El hecho ocurrió en un partido de fútbol en Barranquilla, Colombia, donde se enfrentaban Junior y Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano.

La inesperada irrupción del perro en el campo durante el partido se convirtió en el episodio más comentado de la jornada, desplazando incluso la atención sobre el resultado final.

El video del momento trascendió el estadio y se difundió en redes sociales, generando una ola de interacciones y comentarios; se hizo viral a pocos minutos de ser publicado.

El animal, apodado por los asistentes como “Neymar” debido a su comportamiento, captó la atención de los miles de espectadores y provocó múltiples reacciones de simpatía.

El momento se produjo cuando Wálmer Pacheco, defensor del Deportivo Pereira y exjugador de Junior, permanecía en el suelo tras una falta que derivó en la expulsión de Daniel Rivera, del equipo local.

Mientras el árbitro Wilmar Roldán revisaba la jugada en el VAR, el can ingresó al césped y se dirigió directamente hacia Pacheco. La escena resultó aún más llamativa porque el perro se tumbó junto al futbolista, imitando su postura y dando la impresión de “simular la caída”, lo que provocó la simpatía inmediata de los presentes.

