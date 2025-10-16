TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

¡Atención padres! ¿Cuándo jugar se vuelve peligroso? Conozca los riesgos y recomendaciones sobre Roblox

Roblox es un ecosistema con más de 200 millones de usuarios, que pueden crear sus propios juegos, pero no todo es seguro: depredadores se hacen pasar por niños para contactar a menores.

Jhovana Cahuasa

16/10/2025 11:33

Bolivia

El juego Roblox es un ecosistema donde los usuarios pueden crear sus propios juegos y experiencias interactivas, con más de 200 millones de usuarios activos. Sin embargo, no todo es seguro: la plataforma puede ser un espacio de riesgo, ya que depredadores se hacen pasar por niños para contactar a menores y aprovecharse de ellos.

Según expertos, el contenido no siempre es moderado, lo que expone a los usuarios a situaciones de alto riesgo.

Cuáles son los peligros

  • Chat sin moderación: Los chats exponen a los niños al contacto con desconocidos, quienes podrían solicitar información personal o contenido inapropiado.
  • Suplantación de identidad: Los depredadores pueden hacerse pasar por niños, lo que convierte la plataforma en un lugar propicio para riesgos.
  • Retos peligrosos: Algunos juegos y retos pueden inducir a autolesiones, alteraciones del sueño, ansiedad y retraimiento.

Recomendaciones para mitigar los riesgos

  • Configurar controles parentales: Limitar el chat y restringir el acceso a juegos no aptos para la edad del menor.
  • Educar sobre privacidad: Enseñar al menor a no compartir información personal, como nombre, dirección, teléfono o fotos.
  • Supervisar el comportamiento: Estar atento a cambios de conducta del niño.
  • Ubicación compartida: Recomendar que el menor juegue en áreas comunes de la casa para facilitar la supervisión de sus interacciones y el tiempo de juego.
  • Diálogo constante: Mantener la comunicación con los hijos es la mejor defensa frente a los peligros del mundo virtual.

 

