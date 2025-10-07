El hecho se suscitó este lunes en un colegio del centro de la ciudad de La Paz, donde una madre con desesperación denunció como un sujeto intentó secuestrar a su hija, y abusarla llevándola, a la salida del colegio.

La madre armada de valor se convirtió en su propia detective privada al descubrir cómo su hija de tan solo 14 años era captada por un desconocido, a través de redes sociales.

“Como no sé los datos de esta persona tuve que encontrar la forma y la puse como presa a mi hija para agarrarlo al tipo. Revisé el celular y descubrí que mi hija hablaba con un extraño”, afirmó la madre.

Al descubrir que el sujeto pretendía nuevamente encontrarse con su hija, le tendió una trampa al mismo, y se hizo pasar como si fuera su hija, citó al sujeto y junto a padres de familia del colegio lo capturaron y golpearon, para posteriormente entregarlo a la Policía.

“Si no lo capturaba, cómo iba a poner la denuncia”, agregó la madre, que muy molesta manifestó el accionar de la Policía, quiénes le había llamado la atención, señalando que ella no debía hacer ningún escándalo, que no tenía que realizar el reclamo directo al sujeto agresor de su hija.

La madre señala que esta sería la segunda vez que el sujeto pretendía llevarse a la menor, según relata el sujeto, ya habría abusado de su hija en ocasiones anteriores, por lo que ahora enfrentará un proceso por presunto estupro, entre otros delitos.

“Por qué no voy a reclamar, soy una madre y soy la madre de la afectada, a mi me duele lo que le pasó, el viernes se había aprovechado de mi hija, hoy día igual quiso volver a hacerlo, no permitiré que la justicia se haga la burla”, agregó la madre.

