La madre de una adolescente de 14 años se hizo pasar por su hija y, con ayuda de otros padres, logró capturar a un hombre que la contactaba por redes sociales.
06/10/2025 22:40
Un terrible hecho se suscitó este lunes en el centro de la ciudad de La Paz, donde una madre denunció que un hombre contactaba a su hija a través de redes sociales para abusar de ella.
Según relató la progenitora, descubrió que su hija de 14 años mantenía conversaciones con un adulto desconocido, quien la incentivaba a salir de su casa. La mujer decidió hacerse pasar por su hija para continuar el contacto y logró citar al sospechoso, enfrentándolo con el apoyo de padres de familia.
La madre afirmó que esta sería la segunda vez que el sujeto intentaba llevarse a la menor, y en esta ocasión buscaba hacerlo desde su colegio.
En las imágenes se observa cómo los padres interceptaron al sujeto y lo golpearon; el individuo pretendía presuntamente llevarse a la niña en un vehículo. Según denunció la abogada de la familia, Lourdes Colque, dentro del motorizado se halló un uniforme policial. El hecho está siendo investigado.
El sujeto fue trasladado a dependencias policiales, donde espera su audiencia de medidas cautelares.
