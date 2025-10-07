Un joven de 19 años fue víctima de una agresión violenta en el barrio Guayacán, zona de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz, luego de responder que era hincha del club Blooming cuando dejaba a su novia en su domicilio.

Según el denunciante, un grupo de entre cinco y siete personas, presuntamente en estado de ebriedad, lo confrontaron preguntándole “¿De qué equipo sos? ¿Oriente o Blooming?”. Al afirmar que apoyaba a Blooming, uno de los agresores lo agarró de la cintura y lo tumbó al suelo, donde comenzó a recibir golpes y patadas.

“Uno me pisó la cabeza, otro se sacó el cinturón y me lo puso al cuello, arrastrándome por el piso”, contó el joven, quien agregó que le exigían gritar “aguante la banda del fierro”. Gracias a la intervención de un vecino, logró escapar y refugiarse en una plaza cercana, donde perdió el conocimiento en dos ocasiones.

Posterior a la agresión, uno de los atacantes logró ubicar el domicilio de la víctima y realizó varios disparos en la zona. Según el joven, “fue delante de mi hermana. Primero disparó siete veces en una cancha donde me buscaba y luego tres disparos frente a mi casa”.

La denuncia por este hecho ya fue presentada ante las autoridades, quienes investigan para identificar y detener a los responsables.

