180 días de prisión para profesor acusado de abusar a sus alumnas a cambio de notas en Santa Cruz

La justicia determinó 180 días de detención preventiva para un profesor de computación acusado de violación agravada contra una menor de 14 años, en un caso que mantiene en alerta a la comunidad educativa. La medida se cumple en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según la investigación, el docente habría manipulado a sus víctimas, ofreciendo notas y calificaciones a cambio de favores sexuales, y se sospecha que podría haber más estudiantes afectadas.

La audiencia de este viernes fue la segunda en su contra; la jornada anterior fue cautelado por el delito de abuso sexual, mientras que hoy se sumó la imputación por violación agravada.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación para determinar si existen otras víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play