Hallan sin vida a un hombre en la acera del barrio Petrolero Sur de Santa Cruz

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en la acera ubicada entre el segundo y tercer anillo, en el barrio Petrolero Sur, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo tendido en la vía pública. Minutos después, efectivos policiales llegaron al sitio y acordonaron el área para iniciar con las primeras investigaciones.

De acuerdo con los testigos, el cuerpo fue visto aproximadamente media hora antes de que se diera aviso a la Policía. “El cuerpo está en la acera desde hace 30 minutos. No lo conoce nadie al señor, yo vivo al frente”, relató uno de los vecinos.

Policía investiga la muerte de un hombre encontrado en la vía pública de Petrolero Sur. FOTO: Maria Reneé Raña/Red Uno.

Momentos después, familiares de la víctima llegaron al lugar, entre ellos su esposa, quien afirmó que el fallecido sería un funcionario policial. “Ahora llegó su esposa y dice que él es policía; después nunca lo vimos por acá”, añadió otro testigo.

Se aguarda la llegada del personal de la División Homicidios para proceder con el levantamiento legal del cadáver y su traslado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia médico-legal que determinará las causas del deceso.

Se espera un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

