“Lo pusieron boca abajo”: Fiscalía revela nuevos detalles sobre el secuestro en el Urubó

La investigación por el secuestro ocurrido en una vivienda de la exclusiva zona del Urubó continúa avanzando. En las últimas horas, el fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, brindó nuevos detalles sobre las declaraciones de una de las víctimas: el chofer que fue retenido durante el violento hecho.

Según el testimonio, las personas que ingresaron al domicilio lo hicieron encapuchadas, con guantes y vestidas completamente de negro. “Lo pusieron boca abajo, lo cubrieron con ropas y le maniataron las manos con cinta yúrex. En todo el trayecto no pudo ver nada, solo escuchar”, relató el fiscal durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Delgadillo señaló que el conductor solo logró identificar acentos extranjeros, presuntamente de Colombia y Venezuela, aunque aclaró que, por el estado de nerviosismo, no pudo precisar más detalles del trayecto ni del lugar al que fue llevado.

Respecto a la otra víctima, Sorayda V.R.M., expareja de Erland Ivar García López, alias El Colla, el fiscal informó que el Ministerio Público ha dispuesto una nueva citación, garantizando su seguridad para que preste declaración en calidad de víctima.

Consultado sobre la situación de El Colla, Delgadillo confirmó que ya fue citado y tiene una audiencia fijada en reserva, en calidad de testigo. “Deberá brindar toda la información que tenga sobre los hechos del sábado”, afirmó.

En relación con las recientes afirmaciones que El Colla difundió en redes sociales —donde aseguró que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría detrás del secuestro—, el fiscal fue enfático: “Hasta la fecha no existe ningún elemento objetivo que permita sostener esa aseveración. Las investigaciones deben ser objetivas”.

Sobre las versiones que circulan acerca de una supuesta participación directa de Marset, el fiscal exhortó a no desinformar a la población. Explicó que tanto las trabajadoras del hogar como los guardias del condominio coincidieron en describir a los secuestradores como hombres encapuchados, armados y vestidos de negro, sin poder identificar a ninguno de ellos.

Finalmente, Delgadillo aseguró que los operativos continúan en coordinación con la Policía, aunque bajo reserva, para no entorpecer las pesquisas. Asimismo, confirmó que se garantizará la protección de todas las personas que aporten información relevante al caso.

“A quienes colaboren con datos que permitan esclarecer este hecho, se les brindará protección. Nuestro objetivo es llegar a la verdad histórica de los hechos”, concluyó el fiscal.

Mira la programación en Red Uno Play