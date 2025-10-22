Fiscalía vuelve a citar a 'El Colla' y expareja por secuestro ligado a Marset en Santa Cruz

El Ministerio Público de Santa Cruz emitirá nuevas citaciones para la expareja de Erland Ivar García López, alias 'El Colla', y para el propio García, a fin de que declaren en calidad de víctimas y testigos dentro de la investigación por el secuestro ocurrido en la zona del Urubó, caso en el que se mencionó la posible presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano.

El fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, informó que ya declaró el chofer, también víctima del secuestro, quien relató haber sido retenido durante aproximadamente cuatro horas por un grupo de personas encapuchadas.

“El día de hoy se ha tomado la declaración de una de las víctimas, y solo ha manifestado que fue privada de su libertad durante unas cuatro horas. En todo momento tuvo la cabeza agachada, por lo que no logró identificar a ninguna persona, aunque señaló la presencia de personas extranjeras”, explicó Delgadillo.

El representante del Ministerio Público aclaró que, pese a las versiones difundidas, ninguno de los testigos o víctimas ha confirmado hasta ahora la participación de Marset en el hecho. Los encapuchados no fueron reconocidos, lo que dificulta establecer si el narcotraficante uruguayo —buscado internacionalmente— se encontraba realmente involucrado.

Asimismo, el fiscal reveló que la segunda víctima del secuestro presentó un escrito justificando su inasistencia a la citación programada por “falta de garantías personales”. Ante ello, la Fiscalía reprogramará la audiencia de declaración para una nueva fecha, priorizando la seguridad de la testigo.

“El Ministerio Público va a citar para nueva fecha, resguardando siempre la integridad personal de esta persona”, añadió Delgadillo.

Mira la programación en Red Uno Play