“Estoy arrepentida y pedí perdón”: Agresora de menor asegura que actuó por impulso

La mujer que protagonizó un incidente violento contra un menor en una tienda en Santa Cruz aseguró estar arrepentida y pidió disculpas públicamente, argumentando que su reacción fue un impulso provocado por los insultos que el niño dirigió hacia su hija.

En declaraciones a Red Uno, la agresora relató los hechos:

“La trató a mi hija de ladrona, por eso fue que me molesté. Sé que no debí darle el manazo, mucha gente me juzga que no debí hacer eso y que no tengo perdón, pero no es lo que parece. Uno defiende a su hijo”, afirmó.

Según su versión, el incidente ocurrió cuando su hija quería comprar un jugo. La menor abrió la heladera para tomar el producto, momento en que el niño la acusó de robo:

“Oye, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás abriendo la heladera? Estás robando. Salite afuera”, relató la mujer. Tras escuchar los insultos hacia su hija, reaccionó impulsivamente, aunque asegura que su intención nunca fue causar daño grave.

La mujer ya fue notificada y deberá presentarse a declarar este lunes. Sobre su arrepentimiento, manifestó: “Estoy arrepentida, he pedido perdón. Quiero solucionar de la mejor manera. Nunca he tenido problemas con nadie, no es como dice la gente que soy mala, que soy abusiva, no es así”.

“Sé que no debí darle el manazo. Mucha gente me juzga y dice que no tenía que hacer eso, que no tengo perdón, pero no es lo que parece: uno defiende a su hijo”, dijo.

