Autopsia revela que mujer murió por perforación de una vena durante cirugía de vesícula

La Fiscalía Departamental investiga la muerte de una mujer de 36 años ocurrida durante una cirugía laparoscópica de vesícula. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico provocado por la perforación de una vena durante el procedimiento quirúrgico.

La fiscal de materia, Rose María Barrientos Ruiz, informó que el hecho se registró mientras la paciente era intervenida en un centro asistencial.

“Estaba siendo sometida a una operación de vesícula, lamentablemente falleció en la mesa de quirófano. El día de ayer se realizó la autopsia y el médico forense estableció que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico por la perforación de una vena”, explicó la autoridad.

Barrientos indicó que el caso se investiga bajo el delito de homicidio culposo, y que al menos diez personas —entre médicos, anestesista, instrumentista y personal de enfermería— serán citadas a declarar por el Ministerio Público.

“Se va citar a todas las personas que participaron de la operación, incluido el médico que operó. En caso de que alguno no asista, se activarán los mecanismos correspondientes”, señaló.

La fiscal agregó que el proceso busca establecer si hubo negligencia médica o un error involuntario durante la cirugía. “Vamos a investigar y, al final del proceso, se determinará lo que en derecho corresponda”, concluyó.

