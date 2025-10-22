“Hice todo por salvar a mi hija”: fallece la joven que sufrió graves quemaduras en el incendio de San Ramón

Una nueva tragedia enluta a una familia del municipio de San Ramón. Este miércoles, a las 05:00, falleció en el Hospital Japonés una joven de 17 años que había resultado con graves quemaduras tras el incendio que destruyó su vivienda días atrás. La adolescente, además, se encontraba embarazada de siete meses.

En el siniestro también perdieron la vida una niña de seis años y un bebé en gestación. Una menor de apenas 11 meses continúa internada en el Hospital de Niños, donde se encuentra en estado delicado y requiere ser sometida a una cirugía.

La madre de las víctimas, Nelly Yovió Supayabe, vive una doble tragedia: la pérdida de su hija y la angustia de ver a su bebé luchando por sobrevivir. Entre lágrimas, pidió la colaboración de la población para poder trasladar el cuerpo de su hija hasta San Ramón, donde será velada y sepultada.

“Pido ayuda a todo el pueblo que me ayude con el traslado de mi hija a San Ramón, igual que me sigan apoyando, porque tengo a mi niña en el Hospital de Niños”, expresó Nelly con la voz entrecortada.

Agradecida con quienes ya la han apoyado, la madre contó que cada día gasta entre 700 y 800 bolivianos en medicamentos y cremas para las curaciones de su bebé hospitalizada.

“Hice todo el esfuerzo para salvar a mi hija, pero no pude. Quisiera que toda la gente de Santa Cruz me ayude con el traslado porque soy de escasos recursos, no tengo dinero, son bastantes las recetas que me han llegado”, relató con dolor.

La pequeña de 11 meses deberá ingresar próximamente a quirófano. “Necesitamos para sus cremas, porque diariamente ella ocupa. Diario nos dan las recetas de Bs 700, Bs 800”, añadió Nelly, pidiendo una vez más la solidaridad de la población.

La familia, de bajos recursos, espera reunir el dinero necesario para cubrir los gastos médicos y el traslado del cuerpo de la joven hasta San Ramón.

