¡Precaución con el sol! El termómetro se dispara en Santa Cruz: conozca hasta cuánto subirá este miércoles

Santa Cruz de la Sierra vivirá este miércoles una jornada marcada por el aumento de las temperaturas y niveles altos de radiación solar, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire. El Señor del Clima advirtió que los cielos parcialmente cubiertos y los vientos del norte favorecerán un incremento sostenido del calor en todo el departamento.

“La temperatura mínima alcanzará los 22°C y la máxima los 34°C, mucho calor, sobre todo en la tarde”, explicó Alpire, quien además alertó que los rayos ultravioletas continúan fuertes y pueden afectar la salud de las personas.

“Recomendamos no exponerse al sol entre las 11:00 y las 15:00, especialmente a los grupos vulnerables”, añadió.

El agrometeorólogo también recordó la importancia de usar racionalmente los equipos de aire acondicionado: “Programar el aire a 24°C reducirá el consumo y ayudará a bajar la factura eléctrica mensual”, señaló.

Desde el martes 21 comenzaron a ingresar corrientes del norte, que se intensificarán a partir del viernes 24, provocando un aumento significativo de las temperaturas máximas. Los registros previstos para este miércoles son los siguientes:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 34°C

Valles Cruceños: hasta 30°C

Cordillera: hasta 37°C

Chiquitania: hasta 38°C

A partir del viernes se prevén ráfagas de viento del norte de hasta 70 km/h, con cielos parcialmente nublados y probables lluvias durante el fin de semana en todo el departamento.

En los Valles cruceños, la mínima será de 8°C y la máxima de 30°C, mientras que en la Cordillera se anticipan máximas de 37°C. La Chiquitania, por su parte, registrará el clima más extremo, con 38°C y vientos fuertes a partir del viernes.

Alpire recordó que las lluvias previstas para el fin de semana podrían atenuar el calor momentáneamente, aunque se espera que el verano cruceño mantenga una tendencia calurosa en los próximos días.

