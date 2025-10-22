¿A cuánto están el huevo y el queso en los mercados de Santa Cruz?

Desde el mercado La Ramada, este miércoles el programa El Mañanero informó sobre los precios actuales del huevo y el queso, dos productos básicos para el desayuno.

Muchas personas buscan esta información para planificar mejor sus compras debido a la situación del abastecimiento.

El precio del maple de huevo varía entre 24 y 32 bolivianos, según el tamaño. Un comerciante explicó que “la situación del comercio está un poco paralizada por la falta de gasolina y diésel, lo que está aminorando el movimiento comercial”.

Además, denunciaron que algunos vendedores ambulantes ofrecen huevos a precios más bajos, pero la calidad puede ser dudosa, ya que se han reportado casos de huevos en mal estado.

En cuanto al queso, el kilo cuesta entre 44 y 46 bolivianos, dependiendo del tipo. Las variedades San Javier y Menonita son las más comunes, y la calidad sigue siendo un factor clave para los compradores a la hora de elegir.

