Desde tempranas horas de hoy, el Hospital Clínico Viedma, en Cochabamba, enfrenta un paro de trabajadores que ha afectado la atención de pacientes. La medida fue anunciada por representantes del sindicato de salud pública, quienes denuncian que las autoridades aún no cancelan tres meses de "Bono de Té", un derecho esencial para su sustento.

“Este bono es un derecho que tenemos para poder alimentarnos y mantener a nuestras familias. Por eso hemos decidido asumir esta medida: un paro movilizado de 24 horas”, declaró uno de los representantes sindicales, pidiendo comprensión a la población.

El paro generó largas filas de pacientes en espera, principalmente en los servicios de laboratorio, aunque los representantes aseguraron que se está coordinando la reprogramación de turnos para los próximos días. “No queremos perjudicar a los pacientes, pero nuestras necesidades también son urgentes”, agregó el vocero sindical.

Paro de trabajadores en el Hospital Viedma, genera largas filas de pacientes. Foto: Fernando Aguilar

Paro de trabajadores en el Hospital Viedma, genera largas filas de pacientes. Foto: Fernando Aguilar

Mientras tanto, la directora del hospital, Dra. Adela Amaya Mejía, aclaró que el paro afecta principalmente al personal administrativo y a auxiliares de enfermería. Médicos, enfermeras y bioquímicos continúan atendiendo a los pacientes y se están realizando esfuerzos para redistribuir los servicios y minimizar el impacto. “Estamos haciendo todo lo posible para que los pacientes reciban atención. Pedimos paciencia mientras solucionamos esta situación”, señaló.

Los pacientes, algunos programados desde hace semanas, expresaron su malestar ante la falta de información y la desorganización generada por la protesta. Sin embargo, la atención en laboratorio se ha normalizado parcialmente y se espera que los demás servicios se regularicen a lo largo del día.

Mira la programación en Red Uno Play