"Mi esposa entró caminando y salió muerta": familia denuncia supuesta negligencia médica

Una familia vive momentos de profundo dolor y exige respuestas tras la muerte de una mujer de 35 años en un centro médico privado de Santa Cruz. Los allegados aseguran que la víctima ingresó el pasado domingo por un dolor abdominal a causa de la vesícula y debía ser sometida a una cirugía programada. Sin embargo, denuncian que durante la anestesia sufrió una reacción alérgica que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

“Queremos reportar una negligencia, no puede ser. Mi esposa entró caminando acá, a una dolencia abdominal, y ahora está muerta. Dicen que hizo paro cardiorrespiratorio y se lavan las manos los médicos”, expresó entre lágrimas el esposo de la víctima.

Según el testimonio, la mujer tenía antecedentes de alergia al diclofenaco, algo que —según los familiares— ya constaba en su historial clínico. “Ayer le habían puesto diclofenaco y ella era alérgica. No sé cómo pudieron permitir eso. No podemos dejar que pasen estas cosas”, agregó el hombre.

Los familiares afirman que los médicos evitaron dar explicaciones claras sobre lo ocurrido. “No quieren salir a decirnos nada. Solo nos dicen que entró en paro cardiorrespiratorio, pero eso tiene un origen. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué no nos dicen? ¿Qué esconden?”, cuestionaron.

Los parientes piden una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia en el procedimiento médico. “Queremos justicia. No puede ser posible que se laven las manos de esa manera. No pueden estar jugando con la vida de las personas”, reclamaron.

