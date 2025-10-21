TEMAS DE HOY:
Policial

Horror en el mercado La Pampa: rescatan 16 cachorros cruelmente maltratados, dos murieron

Zoonosis y Pofoma investigan a una comerciante por el maltrato de 16 perros en el mercado La Pampa. Dos de ellos murieron por deshidratación y desnutrición.

Ligia Portillo

21/10/2025 15:35

Horror en el mercado La Pampa: rescatan 16 cachorros víctimas de maltrato, dos murieron. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una escena desgarradora fue descubierta en el mercado La Pampa, donde personal de Zoonosis rescató a 16 cachorros que eran vendidos en condiciones de extremo maltrato. Los animalitos estaban encerrados en una caseta, sin agua ni alimento, expuestos al calor y a un grave descuido.

Según el reporte oficial, cuatro de los cachorros fueron hallados en estado crítico y, lamentablemente, dos de ellos fallecieron pese a los esfuerzos del equipo veterinario.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que entre los animales rescatados había perros de distintas razas, algunos con señales de manipulación estética, como orejas pegadas con adhesivos para aparentar una “mejor presentación”. “Eso es invasivo, es maltrato. No se puede permitir este tipo de prácticas”, lamentó la autoridad.

Los 16 canes fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis, donde permanecen bajo observación médica. Prudencio fue enfático al señalar que los animales no serán devueltos a la comerciante responsable. “No tenía certificados de vacunación antirrábica y varios documentos eran falsos. Esta persona será procesada por maltrato animal y la caseta podría ser clausurada”, aseguró.

La denuncia llegó el domingo por la tarde y fue atendida con apoyo de Pofoma y la Intendencia Municipal. El operativo evidenció que algunas casetas del mercado operan con patentes antiguas, lo que podría derivar en una revisión de la normativa vigente.

“Para nadie es sano ver perritos encerrados, desnutridos y sin atención. Vamos a intensificar los controles y promover sanciones más duras”, remarcó Prudencio, quien además pidió a la población denunciar cualquier caso de maltrato.

Mientras tanto, los 14 cachorros sobrevivientes continúan en tratamiento y, una vez recuperados, serán puestos en adopción responsable.

 


 

