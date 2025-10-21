TEMAS DE HOY:
Política

Asamblea aplaza hasta la próxima legislatura la elección del contralor general de Estado

74 asambleístas apoyaron por el aplazamiento de la elección del nuevo contralor. Con ese resultado, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, cerró la sesión ordinaria de la Asamblea.

Silvia Sanchez

21/10/2025 15:38

La Paz, Bolivia

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió aplazar el tratamiento para la elección del contralor general del Estado. Con una mayoría de 74 votos, los legisladores aprobaron una moción previa que solicitaba suspender el proceso debido a la presentación de una acción judicial contra la Comisión Mixta encargada de la selección.

“Se aplazó hasta la próxima legislatura el tratamiento del controlar o contralora”, decía el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

La diputada Daisy Choque fue quien planteó la postergación, argumentando la necesidad de respetar el procedimiento legal mientras se resuelva la demanda presentada por el postulante Jaime Prudencio. Tras la votación, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, determinó levantar la sesión ordinaria.

 

