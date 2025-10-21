¡Atroz! Fue a ver a su ex, desapareció y la encontraron muerta en un tacho

Un terrible caso de femicidio conmociona nuevamente a la provincia de Buenos Aires, Argentina, luego de que una mujer fuera encontrada muerta dentro de un tacho, al costado de un arroyo en la localidad de Merlo.

El principal acusado es su exmarido, David Juárez, quien tras el crimen intentó escapar y fue detenido por la Policía mientras se encontraba disfrazado para no ser reconocido.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024 y volvió a la luz pública esta semana, al iniciarse el juicio por el asesinato de Xoana Escobar.

Antecedentes del caso

La víctima, de 34 años, fue vista por última vez el 12 de noviembre de 2024, alrededor de las 19:00, en una parada de colectivos sobre la Ruta 1001, frente al barrio 17 de Octubre, en la localidad de Rafael Castillo (La Matanza).

Escobar se dirigía a encontrarse con su exmarido, con quien había estado separada durante dos años, aunque ambos seguían viviendo juntos por motivos económicos y compartían la crianza de sus siete hijos.

Ese día, Juárez le habría prometido entregarle dinero para comprar zapatillas a uno de los niños. Sin embargo, la mujer nunca regresó.

Tres días después, su cuerpo fue hallado dentro de un tacho de lata, cerca del arroyo Libertad, en la zona de Merlo.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, lo que derivó en la prisión preventiva de Juárez, quien ahora enfrenta el juicio acusado de femicidio agravado.

