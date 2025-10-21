Isamar Herrera, representante de Panamá, protagonizó uno de los momentos más virales e incómodos de la final de Miss Grand International 2025, celebrada en Bangkok. El episodio, ampliamente difundido por medios internacionales como Daily Mail, reflejó la presión y el impacto de los errores durante certámenes transmitidos en directo.

Durante el anuncio de las finalistas, Herrera, de 31 años, creyó haber escuchado su nombre tras una fuerte ovación del público. Emocionada, avanzó al centro de la pasarela, sonriente y convencida de haber sido seleccionada entre las mejores.

Sin embargo, la confusión se aclaró segundos después, cuando el presentador corrigió en vivo:

“Eh, perdón. Anuncié a Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en esta sala, repleta de fans de todo el mundo”.

La verdadera seleccionada era Cecilia Romero, representante de Paraguay, y no la candidata panameña. Las cámaras captaron el instante en que Herrera, con discreción, regresaba a su lugar mientras la paraguaya ocupaba su puesto entre las finalistas.

El error se volvió tendencia en redes sociales. En la cuenta de Instagram de Herrera —que supera los 21.000 seguidores— se multiplicaron los mensajes de apoyo, destacando su elegancia y serenidad ante la situación.

“Estas cosas pasan. Fue un error, y esto es una competencia”, declaró la representante de Panamá ante los medios en Bangkok.

La gala concluyó con la coronación de Emma Tiglao, de Filipinas, como Miss Grand International 2025. Cecilia Romero, de Paraguay, sí integró oficialmente el grupo de finalistas, mientras que el malentendido quedó registrado como uno de los momentos más comentados y virales de la edición, según reseñó Daily Mail.

