¡Descontrol total! Un camión que transportaba cerdos volcó en una carretera y vecinos se llevaron toda la carga

Un camión que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires (Argentina).

El conductor sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y de emergencias médicas. El vehículo quedó destruido tras el accidente, y decenas de animales se dispersaron por el lugar.

Según testigos, la escena se descontroló en cuestión de minutos. Los primeros en llegar fueron automovilistas que transitaban por la zona y vecinos de los alrededores, quienes comenzaron a llevarse los cerdos que habían caído del camión, muchos de ellos aún con vida.

Minutos después, más personas se sumaron al caos: motos, bicicletas y peatones ingresaron al área del accidente para cargar animales, generando un escenario de confusión total.

La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes, pero la gran cantidad de personas que acudió al lugar hizo imposible controlar la situación. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajaban en la zona para atender al chofer y despejar la vía.

