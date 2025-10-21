Narco que custodiaba avioneta boliviana con droga muere en enfrentamiento con la Policía en Brasil

Un presunto narcotraficante murió este domingo por la tarde en un enfrentamiento con la Policía Federal de Brasil mientras custodiaba una avioneta boliviana cargada con cerca de media tonelada de droga. El operativo se realizó en una zona boscosa del municipio de Machadinho d’Oeste, en el estado de Rondônia.

De acuerdo con el informe oficial, replicado por medios locales, la avioneta había sido rastreada desde que emprendió vuelo presuntamente desde Bolivia, y fue interceptada tras aterrizar en una pista clandestina donde varios hombres descargaban los paquetes con la sustancia ilícita hacia un vehículo de apoyo.

Cuando los agentes intentaron intervenir, fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. Uno de los sospechosos resultó abatido en el lugar, mientras que otros implicados lograron huir hacia el bosque.

En la acción conjunta participaron efectivos de la Policía Federal, la Policía Civil y Militar de Rondônia, y la Policía Militar de Mato Grosso.

Durante el operativo se incautaron alrededor de 500 kilos de droga, además de la aeronave y un vehículo utilizado como apoyo logístico para el transporte del cargamento.

Las autoridades brasileñas informaron que se trabaja en la identificación del fallecido, así como en la verificación del origen exacto de la aeronave y la posible vinculación de otros miembros de la organización criminal con redes de narcotráfico transnacional.

Foto: Oficina de Prensa de la Policía Federal - Brasil

