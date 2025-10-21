TEMAS DE HOY:
Comunidad

Caos en La Paz: filas interminables por combustible paralizan calles de la ciudad

Una gran cantidad de motorizados espera durante horas —e incluso días— para poder abastecerse.

Silvia Sanchez

21/10/2025 10:56

La Paz, Bolivia

Durante la mañana de este martes 21 de octubre, las calles de la ciudad de La Paz se vieron completamente congestionadas debido al intenso tráfico vehicular, provocado por las largas filas de automóviles que buscan abastecerse de combustible. La situación ha generado caos y malestar entre conductores, vecinos y transeúntes.

En el caso de la gasolina, los choferes señalan que deben esperar varias horas en fila con la esperanza de poder llenar el tanque, sin la certeza de que el carburante alcance para todos. Muchos afirman que el tiempo de espera afecta sus jornadas laborales y genera pérdidas económicas.

La situación es aún más complicada para el transporte pesado que requiere diésel. Los conductores de camiones y cisternas aseguran que pasan días completos esperando su turno, y que, además, la cantidad de carga es limitada, lo que agrava el problema.

Los afectados piden a las autoridades una solución inmediata y esperan que el suministro de combustible se normalice cuanto antes, ya que esta problemática se arrastra desde hace varios meses sin una respuesta definitiva.

