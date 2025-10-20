La Paz: dejó una vela encendida y murió calcinado en su vivienda de Pampahasi, La Paz

Un trágico incendio cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años en la zona de Pampahasi, en la ciudad de La Paz, luego de que aparentemente dejara una vela encendida dentro de su vivienda.

Según el informe preliminar de la Policía, el hecho fue reportado por vecinos que alertaron sobre las llamas en el inmueble. Personal de la Unidad de Bomberos acudió al lugar y, tras controlar el fuego, encontró el cuerpo calcinado de la víctima durante las labores de enfriamiento.

“El incendio se habría originado por una vela que fue dejada encendida. En este inmueble no existían conexiones eléctricas, y los habitantes utilizaban velas para iluminarse durante la noche”, explicó el subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz.

De acuerdo con los vecinos, el fallecido vivía solo y era propietario de la vivienda. También mencionaron que frecuentemente consumía bebidas alcohólicas.

El caso se encuentra bajo investigación, y se aguardan los resultados de la autopsia médico legal para determinar las causas exactas del deceso.

