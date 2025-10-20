Luego de varias horas de tensión, el bloqueo instalado en el kilómetro 21 de la carretera antigua a Cochabamba, a la altura de Puerto Sombrerito, fue levantado pasadas las 14:30 de este lunes tras la intervención de la Policía y el inicio del diálogo con los sectores movilizados.

La medida de presión fue asumida desde tempranas horas por transportistas y productores de áridos (dragueros) del municipio de La Guardia, quienes denunciaron la falta de abastecimiento regular de combustible en el surtidor de La Guardia.

Según indicaron, actualmente solo reciben suministro de gasolina y diésel dos veces por semana, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda del transporte público, maquinaria pesada y actividades productivas de la zona.

Los manifestantes recordaron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comprometieron a garantizar un envío semanal de 60.000 litros de diésel y 30.000 litros de gasolina, acuerdo que —según denunciaron— no se habría cumplido.

Efectivos policiales llegaron al punto de bloqueo en la zona de Puerto Sombrerito para garantizar la libre transitabilidad y facilitar el acercamiento entre las partes. Tras negociación, los movilizados accedieron a levantar el bloqueo de manera temporal, en espera de una respuesta concreta de las autoridades.

El tránsito vehicular en la ruta antigua a Cochabamba fue restablecido.

Mira la programación en Red Uno Play