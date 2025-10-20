Pasadas las 8:30 de la mañana de este lunes 20 de octubre, un grupo de transportistas y productores de áridos (dragueros) del municipio de La Guardia instaló un bloqueo de carretera en el kilómetro 21 de la ruta antigua a Cochabamba, a la altura de la zona conocida como Puerto Sombrerito.

La medida de presión surge por el incumplimiento del compromiso asumido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes se comprometieron a garantizar el envío semanal de 60.000 litros de diésel y 30.000 litros de gasolina al surtidor de La Guardia.

De acuerdo con el voto resolutivo emitido por los sectores movilizados, el acuerdo no se habría cumplido, y el surtidor local solo estaría recibiendo combustible dos veces por semana, lo cual resulta insuficiente para abastecer la demanda de vehículos de transporte público, maquinaria pesada y productores locales.

“Exigimos una respuesta inmediata en favor de nuestro sector. Dimos un plazo de 48 horas y no obtuvimos solución”, señala el documento firmado por los representantes del transporte de dos, tres y cuatro ruedas, junto a los productores de áridos del municipio.

El bloqueo fue anunciado oficialmente mediante una instructiva que convocaba a la medida a partir de las cero horas de este lunes, con carácter indefinido hasta que las autoridades restablezcan los cupos comprometidos.

Mientras tanto, las autoridades de Tránsito y la Policía recomendaron a los conductores tomar previsiones y optar por rutas alternas, ya que el paso en el sector de Puerto Sombrerito se encuentra totalmente interrumpido.

Hasta el momento, ni la ANH ni YPFB han emitido un pronunciamiento oficial sobre el reclamo de los transportistas.

