¡La madre lo denunció! Padrastro es encarcelado por abusar a su hijastra de 13 años

Un caso de abuso sexual conmociona a la comunidad en Cochabamba. Un hombre de 39 años, padrastro de una menor de 13, fue detenido luego de que la madre de la víctima presentara la denuncia contra el hombre ante las autoridades.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Johnny Coca, detalló que tras la denuncia se activaron los protocolos de investigación y se logró localizar al agresor la noche del viernes 17 de octubre.

“La policía inició las primeras investigaciones, logró dar con el domicilio del denunciado y, posteriormente, fue arrestado y remitido al Ministerio Público”, explicó Coca.

El Ministerio Público realizó la imputación correspondiente, y la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva por tiempo indefinido para el padrastro de la menor. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar la protección de la víctima.

