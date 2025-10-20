TEMAS DE HOY:
Choque multiple Infanticidio Accidente en Melga

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡La madre lo denunció! Padrastro es encarcelado por abusar a su hijastra de 13 años

La denuncia fue realizada por la madre de la menor. El agresor está aprehendido y enfrenta una detención preventiva por tiempo indefinido, según informó la Felcv.

Ligia Portillo

20/10/2025 14:24

¡Fue denunciado! Padrastro es detenido por abusar su hijastra de 13 años. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un caso de abuso sexual conmociona a la comunidad en Cochabamba. Un hombre de 39 años, padrastro de una menor de 13, fue detenido luego de que la madre de la víctima presentara la denuncia contra el hombre ante las autoridades.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Johnny Coca, detalló que tras la denuncia se activaron los protocolos de investigación y se logró localizar al agresor la noche del viernes 17 de octubre.

“La policía inició las primeras investigaciones, logró dar con el domicilio del denunciado y, posteriormente, fue arrestado y remitido al Ministerio Público”, explicó Coca.

El Ministerio Público realizó la imputación correspondiente, y la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva por tiempo indefinido para el padrastro de la menor. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar la protección de la víctima.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD